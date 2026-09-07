Restaurer pour raviver la mémoire !, Place Carnot, Aix-les-Bains

Informations pratiques

Restaurer pour raviver la mémoire ! 19 et 20 septembre Place Carnot Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des sculptures parties puis revenues, une plaque monumentale retrouvée dans un garage aixois… Venez en apprendre plus sur l’histoire et la restauration de ces éléments du patrimoine qui retrouvent aujourd’hui leur place en ville !

Voici les 3 points de rendez-vous :

Buste de la Reine Victoria, 1 Place du Revard

Fontaine du Joueur de flûte, Place Carnot

Plaque du passage Rossignoli, 10 rue Georges 1er

Place Carnot Place Carnot, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine

©Aix-les-Bains/Gaëlle Giralt