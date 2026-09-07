Exposition photos et vidéos : « Les anciens thermes », Temple romain dit de Diane, Musée archéologique, Aix-les-Bains

Informations pratiques

Exposition photos et vidéos : « Les anciens thermes » 19 et 20 septembre Temple romain dit de Diane, Musée archéologique Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une exposition de photos et de vidéos offrira également une immersion virtuelle dans le bâtiment avant les travaux et retracera son histoire, des Romains aux années 2000.

Un guide-conférencier sera présent à certains moments.

Temple romain dit de Diane, Musée archéologique Place maurice mollard, 73100 Aix-les-Bains, France Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479610657

Journées européennes du patrimoine

©Photo Club Aix