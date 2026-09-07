Exposition photos et vidéos : « Les anciens thermes », Temple romain dit de Diane, Musée archéologique, Aix-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Temple romain dit de Diane, Musée archéologique · Aix-les-Bains
Informations pratiques
Exposition photos et vidéos : « Les anciens thermes » 19 et 20 septembre Temple romain dit de Diane, Musée archéologique Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une exposition de photos et de vidéos offrira également une immersion virtuelle dans le bâtiment avant les travaux et retracera son histoire, des Romains aux années 2000.
Un guide-conférencier sera présent à certains moments.
Temple romain dit de Diane, Musée archéologique Place maurice mollard, 73100 Aix-les-Bains, France Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479610657
Journées européennes du patrimoine
©Photo Club Aix
À voir aussi à Aix-les-Bains (Savoie)
- Les anciens Palaces : le Splendide, le Royal et l’Excelsior, Les anciens palaces : le Splendide, le Royal et l’Excelsior, Aix-les-Bains 19 septembre 2026
- Braderie de livres . Bibliothèque Municipale Lamartine, Bibliothèque Lamartine et archives municipales, Aix-les-Bains 19 septembre 2026
- Aix et ses marquis Exposition . Bibliothèque Municipale Lamartine, Bibliothèque Lamartine et archives municipales, Aix-les-Bains 19 septembre 2026
- L’ancien palace 1900 » Regina Grand Hôtel Bernascon », Le Bernascon, Aix-les-Bains 19 septembre 2026
- Visite insolite de la bibliothèque, Bibliothèque Lamartine et archives municipales, Aix-les-Bains 19 septembre 2026