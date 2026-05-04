À la recherche de photos de flûtes Basalt Rennes 30 mai – 21 juin Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de son exposition estivale, le centre d’art BASALT (La Longère, canal saint-martin) recherche des photos de flûtes, sifflets ou ocarina… pour la réalisation d’un fanzine participatif.

Dans le cadre de l’exposition estivale « Le complexe des flûtes sacrées » présentée par BASALT (La Longère, canal saint-martin) à partir du 19 juin, l’association recherche des photos de flûtes, sifflets ou ocarina… pour la réalisation d’un fanzine participatif (petit magazine créatif et ludique imprimé et relié à la main). Le fanzine sera visible dans l’exposition durant le mois de juillet 2026.

Plus d’infos sur les prises de vues à envoyer en scannant le QR code ou sur notre instagram.

Photos à envoyer à : [production@basalt.bzh](mailto:production@basalt.bzh)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T14:30:00.000+02:00

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Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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