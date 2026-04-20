À la recherche des étoiles – Samedi 30 mai à 14h Office du Tourisme, 1 rue de Saint Malo Rennes Samedi 30 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Europe Rennes 35 et Destination Rennes proposent un parcours-jeu destiné aux familles.

Ce jeu de piste à travers Rennes invite à découvrir l’Europe et la ville de manière ludique et pédagogique. La visite sera animée par un animateur de l’architecture et du patrimoine de Destination Rennes, ainsi que par des membres de l’association Europe Rennes 35, spécialistes des questions européennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00

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Office du Tourisme, 1 rue de Saint Malo Rue Saint-Malo, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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