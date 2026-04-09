Saint-Bazile

A la recherche des nids de Damier de la Succise

Saint-Bazile Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 09:30:00

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-09-01

Venez parcourir la lande en compagnie d’un spécialiste de papillons pour rechercher les nids et chenilles du Damier de la Succise. .

Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 95 32 f.nauwynck@cen-na.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la recherche des nids de Damier de la Succise

L’événement A la recherche des nids de Damier de la Succise Saint-Bazile a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Ouest Limousin