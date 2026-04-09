A la recherche des nids de Damier de la Succise Saint-Bazile
A la recherche des nids de Damier de la Succise Saint-Bazile mardi 1 septembre 2026.
Saint-Bazile
A la recherche des nids de Damier de la Succise
Saint-Bazile Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 09:30:00
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-09-01
Venez parcourir la lande en compagnie d’un spécialiste de papillons pour rechercher les nids et chenilles du Damier de la Succise. .
Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 95 32 f.nauwynck@cen-na.org
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English : A la recherche des nids de Damier de la Succise
L’événement A la recherche des nids de Damier de la Succise Saint-Bazile a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Ouest Limousin
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