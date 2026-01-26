Artizanature Fête de l’artisanat Lieu-dit Le Bourg Saint-Bazile

Artizanature Fête de l’artisanat

Plus de 75 artisans présenteront leurs produits et leurs savoir-faire. Des animations seront proposées sur les métiers anciens le blé sera battu au fléau, le pain sera pétri et cuit au feu de bois dans le fournil communal… Des randonnées pédestres, VTT, équestres seront organisées le matin. Beaucoup de possibilités de restauration sur place buvettes, grillades, frites, crêpes et un déjeuner champêtre à l’abri des chapiteaux. Pour les enfants exposition d’une mini-ferme, balades en poney ou en dromadaire, châteaux gonflables, jeux anciens, pêche.. Une belle journée estivale en plein cœur de l’artisanat ! .

Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 20 cdfsb87@gmail.com

