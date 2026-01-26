Fête de la pomme Saint-Bazile

Fête de la pomme

Autour de la salle des fêtes Saint-Bazile Haute-Vienne

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

2026-10-11

L’automne, c’est les récoltes et la douce odeur de la pomme ! Pour se faire, venez fêter ce fruit emblématique du Limousin en plein cœur du Parc Naturel Régional Périgord Limousin. Une belle journée d’automne en perspective entre nature, gourmandise et savoir-faire !

Au programme animations autour de la pomme avec démonstration de pressage et vente de jus, repas convivial. .

Autour de la salle des fêtes Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 20

English : Fête de la pomme

