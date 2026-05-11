Saint-Bazile

Vide-greniers

Saint-Bazile Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Venez chiner des objets anciens et uniques dans une ambiance douce et automnal. .

Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 47 31 75 cdfsb87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Bazile a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Ouest Limousin