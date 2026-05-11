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Vide-greniers Saint-Bazile

Vide-greniers Saint-Bazile

Vide-greniers Saint-Bazile dimanche 13 septembre 2026.

Ville : 87150 Saint-Bazile

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Bazile

Vide-greniers

Saint-Bazile Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

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Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 47 31 75  cdfsb87@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Bazile a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Ouest Limousin

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