A la recherche du trésor au Château de Ventadour Moustier-Ventadour

A la recherche du trésor au Château de Ventadour

La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze

Il se raconte que Geoffroy Tête Noire a laissé son trésor dans la Château…Sauras-tu le retrouver ! De nouvelles épreuves t’attendent !

À partir de 8 ans.

Pour les enfants de 8-12 ans. Animé par le Pays d’Art et d’Histoire.

Réservation obligatoire au 05 55 93 04 34. .

La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

