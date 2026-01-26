A la recherche du trésor au Château de Ventadour Moustier-Ventadour
La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
2026-07-22 2026-08-12
Il se raconte que Geoffroy Tête Noire a laissé son trésor dans la Château…Sauras-tu le retrouver ! De nouvelles épreuves t’attendent !
À partir de 8 ans.
Pour les enfants de 8-12 ans. Animé par le Pays d’Art et d’Histoire.
Réservation obligatoire au 05 55 93 04 34. .
La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com
