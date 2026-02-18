A la recherche du trésore d’Halloween

Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24

L’Île Marie abrite un trésor qui n’apparaît qu’à Halloween. Pour le découvrir, il faudra résoudre énigmes et épreuves que les petits lutins farceurs du site auront placées sur le chemin.

L’Île Marie abrite un trésor qui n’apparaît qu’à Halloween. Pour le découvrir, il faudra résoudre énigmes et épreuves que les petits lutins farceurs du site auront placées sur le chemin. .

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32 h.flamment@berrysolognetourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Île Marie is home to a treasure that only appears on Halloween. To discover it, you’ll have to solve the riddles and tests placed along the way by the site’s little prankster elves.

L’événement A la recherche du trésore d’Halloween Vierzon a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON