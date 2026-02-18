A la recherche du trésore d’Halloween Vierzon
A la recherche du trésore d’Halloween Vierzon samedi 24 octobre 2026.
A la recherche du trésore d’Halloween
Vierzon Cher
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 16:00:00
2026-10-24
L’Île Marie abrite un trésor qui n’apparaît qu’à Halloween. Pour le découvrir, il faudra résoudre énigmes et épreuves que les petits lutins farceurs du site auront placées sur le chemin.
Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32 h.flamment@berrysolognetourisme.com
Île Marie is home to a treasure that only appears on Halloween. To discover it, you’ll have to solve the riddles and tests placed along the way by the site’s little prankster elves.
