À la recherche d’un document perdu ! [escape game], Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy

Informations pratiques

À la recherche d’un document perdu ! [escape game] 19 et 20 septembre Archives départementales de la Haute-Savoie Haute-Savoie

Limité à 4 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous êtes la nouvelle équipe des magasiniers aux Archives départementales, l’heure de votre levée approche ! Vous avez une heure pour trouver le document et l’apporter en salle de lecture.

À vous de jouer !

Jeu à destination des 9-15 ans

Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 20 80 http://www.archives.hautesavoie.fr [{« type »: « email », « value »: « archedep@hautesavoie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 50 33 20 80 »}] Placées sous l’autorité du Président du Conseil départemental depuis la décentralisation de 1986, les Archives départementales de Haute-Savoie ont pour mission de collecter, conserver, classer, communiquer et valoriser les archives. En bus : depuis la gare, ligne 4 direction Campus arrêt Plaine-Novel. En voiture : l’entrée du parking se trouve rue de l’école normale.

Journées européennes du patrimoine

Arch.dép.Haute-Savoie