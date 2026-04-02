A la renconte des cistude d’Europe Saint-Michel-en-Brenne
A la renconte des cistude d’Europe Saint-Michel-en-Brenne samedi 4 juillet 2026.
Saint-Michel-en-Brenne
A la renconte des cistude d’Europe
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
A la fin de cette animation la Cistude n’aura plus de secrets pour vous ! Dans le cadre des rencontres du Futur Durable
La Cistude est un animal emblématique de la Brenne… Mais, savez où elle passe l’hiver, où elle pond ? Quelles sont ses menaces ? Cette animation sera l’occasion d’en apprendre un peu plus sur cette tortue.
En cas de mauvais temps, le thème de l’animation portera sur la Brenne en général (faune, flore, paysage etc.) 0 .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
By the end of this workshop, you’ll know everything there is to know about the European pond turtle! As part of the “Futur Durable” series of events
L’événement A la renconte des cistude d’Europe Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Brenne
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