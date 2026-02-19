Découverte de la Réserve naturelle de Chérine

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Balade privilégiée de 3 km au cœur de la Réserve naturelle nationale de Chérine à la rencontre de ses paysages et de ses richesses afin d’en comprendre les missions.

Cette animation, en petit groupe de 8 personnes, nous donnera le privilège de pénétrer au cœur de la Réserve naturelle nationale de Chérine. Nous évoquerons les missions de la Réserve et nous découvrirons, peut-être, au hasard d’une rencontre, le Butor étoilé, le Héron pourpré, la Guifette noire ou encore l’hottonie des marais…. L 5 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Enter the heart of the Chérine National Nature Reserve to discover its landscapes and riches and understand its missions.

