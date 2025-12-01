Visite de George Sand à Chérine Saint-Michel-en-Brenne
Visite de George Sand à Chérine Saint-Michel-en-Brenne mardi 12 mai 2026.
Visite de George Sand à Chérine
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-12 09:30:00
fin : 2026-06-16 11:00:00
Date(s) :
2026-05-12 2026-06-16 2026-09-10
Dans le cadre du 150e anniversaire de la mort de George Sand. Et si George Sand était venue à Chérine ? Immersion dans un univers naturel et imaginaire.
La réserve de Chérine propose une promenade dans le Bois de Las, entrecoupée de courtes lectures de morceaux choisis. 5 .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
English :
As part of the Reserve’s 40th anniversary celebrations. A two-hour walk to discover the Reserve’s environments and species, and the practices put in place to preserve them.
