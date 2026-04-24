Le crépuscule de l’engoulevent Saint-Michel-en-Brenne
Le crépuscule de l’engoulevent Saint-Michel-en-Brenne mardi 12 mai 2026.
Saint-Michel-en-Brenne
Le crépuscule de l’engoulevent
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-12 20:30:00
fin : 2026-05-27 22:30:00
Date(s) :
2026-05-12 2026-05-27
Le printemps est la saison pour découvrir cet oiseau qui claque des ailes et chante comme… un vélo moteur !
Partir à la découverte de l’Engoulevent d’Europe, c’est s’immerger dans un paysage de landes au crépuscule. Dans ces conditions, on peut espérer apercevoir cet étrange oiseau migrateur qui claque des ailes et chante comme…un vélo moteur ! 5 .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the beginning of May to the end of June, it is the time of the nuptial parade for the nightjar, a privileged moment to discover this bird with the appearance of a swift.
L’événement Le crépuscule de l’engoulevent Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-27 par Destination Brenne
À voir aussi à Saint-Michel-en-Brenne (Indre)
- Drôle d’oiseaux Saint-Michel-en-Brenne 24 avril 2026
- Circuit VTT De la forêt de Lancosme aux étangs Saint-Michel-en-Brenne Indre 1 mai 2026
- Balade à pied n°57 Chemins de sable en Brenne Saint-Michel-en-Brenne Indre 1 mai 2026
- Balade à pied n°61 Le ruisseau de l’Ozance Saint-Michel-en-Brenne Indre 1 mai 2026
- Circuit VTT En passant par Mézières-en-Brenne Saint-Michel-en-Brenne Indre 1 mai 2026