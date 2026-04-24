Saint-Michel-en-Brenne

Le crépuscule de l’engoulevent

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-27 22:30:00

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-27

Le printemps est la saison pour découvrir cet oiseau qui claque des ailes et chante comme… un vélo moteur !

Partir à la découverte de l’Engoulevent d’Europe, c’est s’immerger dans un paysage de landes au crépuscule. Dans ces conditions, on peut espérer apercevoir cet étrange oiseau migrateur qui claque des ailes et chante comme…un vélo moteur ! 5 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

From the beginning of May to the end of June, it is the time of the nuptial parade for the nightjar, a privileged moment to discover this bird with the appearance of a swift.

L’événement Le crépuscule de l’engoulevent Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-27 par Destination Brenne