Saint-Michel-en-Brenne

Les oiseaux de la réserve de Chérine

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-19 08:30:00

fin : 2026-06-16 11:00:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-06-02 2026-06-16 2026-06-30

Dans les bois, sur les étangs et les prairies, à voir ou à entendre, les oiseaux sont les héros de cette animation.

Grâce à la grande diversité d ses milieux naturels, la Réserve accueille plus de 240 espèces d’oiseaux. Dans les bois, sur les étangs et les prairies, à voir ou à entendre. Les oiseaux sont les héros de cette animation.

L’animation est dépendante du niveau d’eau des étangs, en cas de sécheresse, l’animation peut être annulée. 5 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Have the privilege of entering the heart of the nature reserve of Chérine to discover its birds.

L’événement Les oiseaux de la réserve de Chérine Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-27 par Destination Brenne