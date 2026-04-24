Les oiseaux de la réserve de Chérine Saint-Michel-en-Brenne
Les oiseaux de la réserve de Chérine Saint-Michel-en-Brenne mardi 19 mai 2026.
Saint-Michel-en-Brenne
Les oiseaux de la réserve de Chérine
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-19 08:30:00
fin : 2026-06-16 11:00:00
Date(s) :
2026-05-19 2026-06-02 2026-06-16 2026-06-30
Dans les bois, sur les étangs et les prairies, à voir ou à entendre, les oiseaux sont les héros de cette animation.
Grâce à la grande diversité d ses milieux naturels, la Réserve accueille plus de 240 espèces d’oiseaux. Dans les bois, sur les étangs et les prairies, à voir ou à entendre. Les oiseaux sont les héros de cette animation.
L’animation est dépendante du niveau d’eau des étangs, en cas de sécheresse, l’animation peut être annulée. 5 .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
Have the privilege of entering the heart of the nature reserve of Chérine to discover its birds.
L’événement Les oiseaux de la réserve de Chérine Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-27 par Destination Brenne
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