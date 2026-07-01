À la rencontre de ceux qui font vivre les collections, Musée des Beaux-Arts et d’Achéologie, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

À la rencontre de ceux qui font vivre les collections Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée des Beaux-Arts et d’Achéologie Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Poursuivez une journée de clôture en rencontrant les donateurs, collectionneurs et personnalités, grâce auxquels les œuvres présentées ont intégré et sont conservées dans les musées de Châlons.

Un temps d’échange privilégié pour découvrir l’histoire de ces acquisitions et les parcours qui les ont menées jusqu’à l’exposition « Entre nos mains ».

Musée des Beaux-Arts et d’Achéologie place godart châlons Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 38 53 https://musees.chalonsenchampagne.fr/musees Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Châlons-en-Champagne, fondé en 1794, est le plus ancien musée de la Marne. Ses premières collections proviennent des confiscations révolutionnaires, enrichies dès 1861 par le legs de Charles Picot, qui marque le début d’une série de dons constituant un véritable musée encyclopédique.

À découvrir : le cabinet d’ornithologie et ses 2 800 oiseaux naturalisés, la galerie de peinture européenne du 15e au 19e siècle, la salle de sculptures médiévales et Renaissance, la salle Mielle et ses œuvres du 16e au 20e siècle, ainsi que l’espace consacré à l’archéologie de la Grande Guerre, avec des vestiges du camp allemand de Borrieswalde. Transports publics et présence de parkings à proximités. Accessible PMR uniquement au rez-de-chaussée.

Poursuivez une journée de clôture en rencontrant les donateurs, collectionneurs et personnalités, grâce auxquels les œuvres présentées ont intégré et sont conservées dans les musées de Châlons.

© Ville de Châlons