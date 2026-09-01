À la rencontre de Simon François, auteur de romans policiers Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours
vendredi 25 septembre 2026 · Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours · Bonneuil-Matours
Informations pratiques
Bonneuil-Matours
À la rencontre de Simon François, auteur de romans policiers
Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25
À propos de l’auteur et de ses livres
Simon François est auteur de romans noirs, mais aussi chef monteur de films documentaires. Il s’est fait remarquer avec des romans sombres, ancrés dans des réalités sociales fortes, comme Les Portes étroites (2022) et La proie et la meute (2024), salué par la critique.
Son troisième roman, La plupart des hommes, a paru en mars 2026 aux Éditions du Masque. Il fait partie de la sélection du Prix des lecteurs du festival Noir Dissay, à l’initiative de ce partenariat.
Rencontre menée par Séverine Bordeaux, libraire et animatrice littéraire professionnelle, suivie d’une vente-dédicace assurée par La Librairie.
[https://youtu.be/Y1bbQbeEiYY?si=sE77NG5gStgAOb8J](https://youtu.be/Y1bbQbeEiYY?si=sE77NG5gStgAOb8J) .
Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 08 61 mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr
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English : À la rencontre de Simon François, auteur de romans policiers
L’événement À la rencontre de Simon François, auteur de romans policiers Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-08-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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