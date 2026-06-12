À LA RENCONTRE DES CHAUVES-SOURIS URBAINES Montpellier
À LA RENCONTRE DES CHAUVES-SOURIS URBAINES Montpellier vendredi 28 août 2026.
Montpellier
À LA RENCONTRE DES CHAUVES-SOURIS URBAINES
Boulevard Henri IV Montpellier Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-08-28 2026-09-11
La nuit, les chauves-souris sont de sortie ! Ouvrez grands les yeux et les oreilles pour découvrir la vie insolite de cet animal aux abords de la cathédrale Saint-Pierre, accompagnés d’un expert.
Visite en français
La nuit, les chauves-souris sont de sortie ! Ouvrez grands les yeux et les oreilles pour découvrir la vie insolite de cet animal aux abords de la cathédrale Saint-Pierre, accompagnés d’un expert. Une soirée riche en découvertes pour démystifier les idées reçues sur les chauves-souris.
Un temps d’échange suivi d’une déambulation pour observer ce mammifère à la tombée de la nuit à l’aide d’appareils acoustiques spécifiques transformant les ultrasons en sons audibles.
Sur réservation
RDV Entrée basse du Jardin des plantes
LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .
Boulevard Henri IV Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English :
At night, bats are out and about! Open your eyes and ears wide to discover the unusual life of this animal around Saint-Pierre Cathedral, accompanied by an expert.
L’événement À LA RENCONTRE DES CHAUVES-SOURIS URBAINES Montpellier a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT MONTPELLIER
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