A la rencontre des Grues cendrées Rosnay
A la rencontre des Grues cendrées Rosnay samedi 7 novembre 2026.
A la rencontre des Grues cendrées
Rosnay Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07 16:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-07 2026-11-14 2026-11-28 2026-12-05
Objectif Brenne vous propose de partir à la rencontre avec le plus grand oiseau d’Europe, la grue lorsqu’elle rentre à son dortoir.
Les sorties familiales d’Objectif Brenne sont conçues pour offrir une immersion totale dans la nature préservée de la Brenne. Chaque sortie est limitée à un groupe de 10 personnes, garantissant ainsi une attention personnalisée et une connexion intime avec l’environnement.
Votre guide expert vous accompagnera le matin pour rechercher les Grues cendrées s’alimentant dans les zones de gagnage. Les sorties de fin d’après-midi seront consacrées au retour des grues au dortoir.
Venez faire connaissance avec le plus grand oiseau d’Europe, apprendre son mode de vie, ses caractéristiques propres, et comprendre les rouages de sa merveilleuse migration. 5 .
Rosnay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 objectifbrenne@gmail.com
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English :
Objectif Brenne invites you to meet Europe’s largest bird, the crane, as it returns to its dormitory.
L’événement A la rencontre des Grues cendrées Rosnay a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne
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