Informations pratiques

Arrens-Marsous

À la rencontre des mal aimés chouette, hiboux, chauves-souris

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Venez découvrir les habitants de la nuit qui peuplent la montagne chouettes, hiboux et chauves-souris.

Inscription obligatoire par téléphone.

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Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98 contact@maisondusoulor.fr

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English :

Come discover the nocturnal creatures that inhabit the mountains: owls and bats.

Registration is required by phone.

L’événement À la rencontre des mal aimés chouette, hiboux, chauves-souris Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65