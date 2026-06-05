Concours national de la Tomme des Pyrénées Salle des fêtes Arrens-Marsous samedi 5 septembre 2026.

Arrens-Marsous

Concours national de la Tomme des Pyrénées

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

La 18ème édition du concours national de tomme des Pyrénées au lait cru se déroulera le 5 septembre dans le cadre du festival Trad’Azun et comprendra l’organisation de deux dégustations délibérations, l’une faite par les professionnels et la seconde par les enfants de l’école du village, des connaisseurs…

Programme

Le matin

– concours (dégustation et délibération réservé aux professionnels).

– concours pour les enfants du village découverte de la tomme des Pyrénées et éveil des papilles.

L’après-midi

– Démonstration de fabrication de fromage au chaudron.

– Vente des fromage et animations diverses sur le marché du Festival Trad’Azun.

– 16h annonce du palmarès et remise des prix.

Organisé par l’AFFAP (Association des Fromages Fermiers et Artisanaux des Pyrénées). .

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 77 99 25 53

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English :

The 18th edition of the national raw-milk Pyrenean tomme competition will take place on September 5 as part of the Trad’Azun festival and will include two tastings/deliberations, one by professionals and the second by village schoolchildren, connoisseurs…

Program:

Morning:

– competition (tasting and deliberation professionals only).

– competition for village children: discovery of Pyrenean tomme and awakening of the taste buds.

Afternoon:

– Cheese-making demonstration in a cauldron.

– Cheese sales and entertainment at the Festival Trad’Azun market.

– 4pm: Announcement of the winners and prize-giving ceremony.

L’événement Concours national de la Tomme des Pyrénées Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-06-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65