Arrens-Marsous

Trad’Azun, Festival des musiques traditionnelles

Salle des fêtes d’Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Festival de musiques traditionnelles proposé par l’association En cadence .

Le TRAD’AZUN estival aura lieu du 4 au 6 septembre pour fêter les dix ans du festival.

La programmation sera en ligne au mois de mai.

Sachez déjà que nous accueillerons le Concours National de la Tomme des Pyrénées, dont ce sera la 18° édition.

Comme les années précédentes, il y aura 2 bals par jour, des stages, le salon de facture instrumentale, un concert de polyphonie pyrénéenne, des animations (le concours de pétanque, les quilles de neuf, le petit marché artisanal local…) … et…. une grande première !

Restauration et buvette sur place.

Sur inscription préalable pour les stages.

Inscription sur place pour les bals et les repas.

Retrouvez les informations pratiques et inscriptions sur le site internet du Festival Trad’Azun. .

Salle des fêtes d’Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Traditional music festival organized by the En cadence association.

The TRAD’AZUN estival will take place from September 4 to 6 to celebrate the festival’s tenth anniversary.

The program will be online in May.

Don’t forget that we’ll be hosting the 18th edition of the Concours National de la Tomme des Pyrénées.

As in previous years, there will be 2 balls a day, workshops, an instrument-making fair, a concert of Pyrenean polyphony, entertainment (the pétanque competition, the quilles de neuf , the small local craft market…) … and…. a big first!

L’événement Trad’Azun, Festival des musiques traditionnelles Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65