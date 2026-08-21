A la rencontre d’une broderie afghane avec Catherine Primot – atelier, L’Orée – De fils en liens, Cervières

samedi 19 septembre 2026 · L'Orée - De fils en liens · Cervières

Informations pratiques

A la rencontre d’une broderie afghane avec Catherine Primot – atelier Samedi 19 septembre, 10h00 L’Orée – De fils en liens Loire

Tarif unique : 35 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Catherine PRIMOT vous accompagne dans l’élaboration d’un tableau textile sensible autour d’une broderie afghane du projet Guldusi, porté par l‘exposition Résonance.

Matériel inclus, dont la broderie afghane.

Trouvez le chemin entre votre univers, votre sensibilité et celui de la brodeuse afghane à travers sa broderie. Mariage de deux cultures, création à quatre mains dans l’idée de rencontrer l’autre dans le langage universel de la création textile.

Inspirations techniques : Broderie d’embellissement, sashiko, kawandi quilting…

L’Orée – De fils en liens 28 rue du Puy Magnol 42440 Cervières Cervières 42440 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 24 98 71 https://www.loree-forez.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0477249871 »}]

Catherine PRIMOT vous accompagne dans l’élaboration d’un tableau textile sensible autour d’une broderie afghane du projet Guldusi, porté par l‘exposition Résonance.

©Catherine Primot