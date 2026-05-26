À la retraite une nouvelle vie commence ! Ex Maison des Sports et des Loisirs Yssingeaux

Yssingeaux

À la retraite une nouvelle vie commence !

Ex Maison des Sports et des Loisirs 26 avenue du 8 mai Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 08:30:00

fin : 2026-06-25 16:30:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26 2026-07-09

Participez gratuitement à un programme convivial pour vivre pleinement votre retraite ! Inscrivez-vous à un parcours Bienvenue à la retraite proche de chez vous pour obtenir plein d’astuces utiles (administratif, aides, activités…).

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Ex Maison des Sports et des Loisirs 26 avenue du 8 mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 33 65 34 bienvenuealaretraite@adac.asso.fr

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English :

Participate free of charge in a friendly program to help you live your retirement to the full! Sign up for a Welcome to Retirement course near you to get lots of useful tips (administrative, assistance, activities…).

L’événement À la retraite une nouvelle vie commence ! Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire