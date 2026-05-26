À la retraite une nouvelle vie commence ! Ex Maison des Sports et des Loisirs Yssingeaux
À la retraite une nouvelle vie commence ! Ex Maison des Sports et des Loisirs Yssingeaux jeudi 25 juin 2026.
Yssingeaux
À la retraite une nouvelle vie commence !
Ex Maison des Sports et des Loisirs 26 avenue du 8 mai Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 08:30:00
fin : 2026-06-25 16:30:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-06-26 2026-07-09
Participez gratuitement à un programme convivial pour vivre pleinement votre retraite ! Inscrivez-vous à un parcours Bienvenue à la retraite proche de chez vous pour obtenir plein d’astuces utiles (administratif, aides, activités…).
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Ex Maison des Sports et des Loisirs 26 avenue du 8 mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 33 65 34 bienvenuealaretraite@adac.asso.fr
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English :
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L’événement À la retraite une nouvelle vie commence ! Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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