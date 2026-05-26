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À la retraite une nouvelle vie commence ! Ex Maison des Sports et des Loisirs Yssingeaux

À la retraite une nouvelle vie commence ! Ex Maison des Sports et des Loisirs Yssingeaux jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Ex Maison des Sports et des Loisirs

Adresse : 26 avenue du 8 mai

Ville : 43200 Yssingeaux

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Yssingeaux

À la retraite une nouvelle vie commence !

Ex Maison des Sports et des Loisirs 26 avenue du 8 mai Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 08:30:00
fin : 2026-06-25 16:30:00

Date(s) :
2026-06-25 2026-06-26 2026-07-09

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Ex Maison des Sports et des Loisirs 26 avenue du 8 mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 33 65 34  bienvenuealaretraite@adac.asso.fr

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English :

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L’événement À la retraite une nouvelle vie commence ! Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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