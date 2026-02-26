Feu de la Saint Jean Versilhac Yssingeaux
Feu de la Saint Jean Versilhac Yssingeaux samedi 27 juin 2026.
Yssingeaux
Feu de la Saint Jean
Versilhac Musée de Versilhac Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez nombreux célébrer la traditionnelle Fête du Feu de la Saint Jean !
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Versilhac Musée de Versilhac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 33 44 65
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English :
Come one, come all to celebrate the traditional Saint John’s Bonfire Festival!
L’événement Feu de la Saint Jean Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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