Feu de la Saint Jean Versilhac Yssingeaux

Yssingeaux

Feu de la Saint Jean

Versilhac Musée de Versilhac Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez nombreux célébrer la traditionnelle Fête du Feu de la Saint Jean !

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Versilhac Musée de Versilhac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 33 44 65

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English :

Come one, come all to celebrate the traditional Saint John’s Bonfire Festival!

L’événement Feu de la Saint Jean Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire