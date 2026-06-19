Voyage au coeur de la ruche Yssingeaux mercredi 1 juillet 2026.

Yssingeaux

Voyage au coeur de la ruche

70 Chemin du lavoir d’Alinhac Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Charly Gay, apiculteur à Yssingeaux (miels, fruits rouges, légumes de conservation), vous propose de découvrir la vie des abeilles en immersion au coeur de la ruche. Vous pourrez également autocueillir des fruits rouges en famille.

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70 Chemin du lavoir d’Alinhac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 50 46 70

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English :

Charly Gay, a beekeeper in Yssingeaux (honey, berries, preserved vegetables), invites you to discover the life of bees through an immersive experience in the heart of the hive. You can also pick your own berries with your family.

L’événement Voyage au coeur de la ruche Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire