Braderie Secours Catholique Yssingeaux Grande Salle de Chaussand Yssingeaux
Braderie Secours Catholique Yssingeaux Grande Salle de Chaussand Yssingeaux vendredi 19 juin 2026.
Yssingeaux
Braderie Secours Catholique Yssingeaux
Grande Salle de Chaussand 1 Boulevard de la Paix Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-19
Chinez, flânez et repartez avec de belles trouvailles lors de la braderie organisée par le Secours Catholique d’Yssingeaux !
Jeux, jouets, livres, CD, DVD, vaisselle, vêtements, linge de maison.
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Grande Salle de Chaussand 1 Boulevard de la Paix Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 17 52 76
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English :
Browse, browse and come away with some great finds at the second-hand sale organized by Secours Catholique d’Yssingeaux!
Games, toys, books, CDs, DVDs, crockery, clothes, household linen.
L’événement Braderie Secours Catholique Yssingeaux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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