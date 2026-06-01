Braderie Secours Catholique Yssingeaux Grande Salle de Chaussand Yssingeaux

Yssingeaux

Braderie Secours Catholique Yssingeaux

Grande Salle de Chaussand 1 Boulevard de la Paix Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

Chinez, flânez et repartez avec de belles trouvailles lors de la braderie organisée par le Secours Catholique d’Yssingeaux !

Jeux, jouets, livres, CD, DVD, vaisselle, vêtements, linge de maison.

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Grande Salle de Chaussand 1 Boulevard de la Paix Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 17 52 76

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English :

Browse, browse and come away with some great finds at the second-hand sale organized by Secours Catholique d’Yssingeaux!

Games, toys, books, CDs, DVDs, crockery, clothes, household linen.

L’événement Braderie Secours Catholique Yssingeaux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire