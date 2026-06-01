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Soirée Festive à L’O des Sucs Centre aquatique L’O des Sucs Yssingeaux

Soirée Festive à L’O des Sucs Centre aquatique L’O des Sucs Yssingeaux jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Centre aquatique L'O des Sucs

Adresse : 405 route du complexe sportif

Ville : 43200 Yssingeaux

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Yssingeaux

Soirée Festive à L’O des Sucs

Centre aquatique L’O des Sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :
2026-06-18

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis autour d’un concert live, d’un food truck et d’une baignade en soirée.
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Centre aquatique L’O des Sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63  contact@o-des-sucs.fr

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English :

Come enjoy a fun time with family or friends, featuring a live concert, food trucks, and evening swimming.

L’événement Soirée Festive à L’O des Sucs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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