Soirée Festive à L’O des Sucs Centre aquatique L’O des Sucs Yssingeaux
Soirée Festive à L’O des Sucs Centre aquatique L’O des Sucs Yssingeaux jeudi 18 juin 2026.
Yssingeaux
Soirée Festive à L’O des Sucs
Centre aquatique L’O des Sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18 21:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis autour d’un concert live, d’un food truck et d’une baignade en soirée.
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Centre aquatique L’O des Sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63 contact@o-des-sucs.fr
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English :
Come enjoy a fun time with family or friends, featuring a live concert, food trucks, and evening swimming.
L’événement Soirée Festive à L’O des Sucs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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