Journée ukulélé Les Ateliers Yssingeaux

Yssingeaux

Journée ukulélé

Les Ateliers 1er étage Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Une journée pour jouer, partager et progresser autour du ukulélé, avec un répertoire de comptines et chansons pour enfants. Dès 12 ans. Inscription obligatoire avant le 30 Juin.

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Les Ateliers 1er étage Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 02 24 secretariat@cc-des-sucs.fr

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English :

A day to play, share and progress on the ukulele, with a repertoire of nursery rhymes and children’s songs. Ages 12 and up. Registration required before June 30.

L’événement Journée ukulélé Yssingeaux a été mis à jour le 2026-04-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire