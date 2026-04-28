Journée ukulélé Les Ateliers Yssingeaux
Journée ukulélé Les Ateliers Yssingeaux samedi 4 juillet 2026.
Yssingeaux
Journée ukulélé
Les Ateliers 1er étage Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Une journée pour jouer, partager et progresser autour du ukulélé, avec un répertoire de comptines et chansons pour enfants. Dès 12 ans. Inscription obligatoire avant le 30 Juin.
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Les Ateliers 1er étage Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 02 24 secretariat@cc-des-sucs.fr
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English :
A day to play, share and progress on the ukulele, with a repertoire of nursery rhymes and children’s songs. Ages 12 and up. Registration required before June 30.
L’événement Journée ukulélé Yssingeaux a été mis à jour le 2026-04-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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