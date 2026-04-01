Valençay

À l’affût du blaireau

Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 19:00:00

fin : 2026-04-29 22:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Le blaireau est un animal nocturne très discret ! Avec de la patience et du silence, la chance pourrait vous sourire et le blaireau se montrer.

Sortie extérieur. Places très limitées pour plus de discrétion. Être capable d’attendre longtemps en silence et immobile. Les lieux de rendez-vous vous seront communiqués par email à la suite de votre inscription. .

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The badger is a very discreet nocturnal animal! With patience and silence, luck may smile on you and the badger may show itself.

L’événement À l’affût du blaireau Valençay a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Pays de Valençay