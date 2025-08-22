Benjamin Rabier Sur les pas de Talleyrand Chemins de traverses Valençay Indre

Benjamin Rabier Sur les pas de Talleyrand Chemins de traverses A pieds

Benjamin Rabier Sur les pas de Talleyrand Chemins de traverses 2 Avenue de la Résistance 36600 Valençay Indre Centre-Val de Loire

Durée : 75 Distance : 5000.0 Tarif :

Un circuit de découverte des nombreuses richesses patrimoniales de la cité de Valençay et de son histoire. Si le départ peut se faire de l’office de tourisme ou de la gare, une halte s’impose au musée de l’automobile pour découvrir véhicules, camions, motos, enseignes et affiches exceptionnels.

http://www.valencay-tourisme.fr/ +33 2 54 00 32 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A tour to discover the many heritage treasures of the town of Valençay and its history. You can start from the tourist office or the station, but a stop at the car museum is a must to discover exceptional vehicles, trucks, motorbikes, signs and posters.

Deutsch :

Eine Rundfahrt, auf der Sie die zahlreichen Reichtümer des Kulturerbes der Stadt Valençay und ihre Geschichte entdecken können. Auch wenn der Start vom Tourismusbüro oder vom Bahnhof aus erfolgen kann, lohnt sich ein Halt am Automobilmuseum, um außergewöhnliche Fahrzeuge, Lastwagen, Motorräder, Schi

Italiano :

Un tour alla scoperta dei numerosi tesori del patrimonio della città di Valençay e della sua storia. Se si parte dall’ufficio turistico o dalla stazione, è d’obbligo una sosta al museo dell’auto per scoprire veicoli, camion, moto, insegne e manifesti eccezionali.

Español :

Un recorrido para descubrir los numerosos tesoros patrimoniales de la ciudad de Valençay y su historia. Si comienza en la oficina de turismo o en la estación, es imprescindible hacer una parada en el museo del automóvil para descubrir vehículos excepcionales, camiones, motocicletas, carteles y señal

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-13 par SIT Centre-Val de Loire