Les Mousquetaires à Valençay

Château Valençay Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Le 3 mai 2026, venez découvrir les Mousquetaires du Berry pour une journée de démonstrations et d’initiations à l’escrime historique !

Jeune association d’escrime artistique créée par des passionnés de cape et d’épée, Les Mousquetaires du Berry se réunissent une fois par semaine afin de créer et répéter des scénettes autour du 17ème siècle. Cette pratique mêle escrime, histoire et théâtre. Représentations dans les lieux historiques, dans les fêtes de village ou pour des privés sont le moteur de cette troupe.

Programme détaillé de la journée à venir. 7 .

Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On May 3, 2026, come and discover the Mousquetaires du Berry for a day of demonstrations and introductions to historical fencing!

L’événement Les Mousquetaires à Valençay Valençay a été mis à jour le 2026-03-06 par BERRY