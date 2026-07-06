À l’assaut du château ! Visite contée Bienvenue chez le Roi Château du Roi René Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

À l’assaut du château ! Visite contée Bienvenue chez le Roi

Lundi 6 juillet 2026 de 16h à 17h.

Jeudi 9 juillet 2026 de 16h à 17h.

Lundi 13 juillet 2026 de 16h à 17h.

Jeudi 16 juillet 2026 de 16h à 17h.

Lundi 20 juillet 2026 de 16h à 17h.

Jeudi 23 juillet 2026 de 16h à 17h.

Lundi 27 juillet 2026 de 16h à 17h.

Jeudi 30 juillet 2026 de 16h à 17h.

Lundi 3 août 2026 de 16h à 17h.

Lundi 10 août 2026 de 16h à 17h.

Lundi 17 août 2026 de 16h à 17h.

Lundi 24 août 2026 de 16h à 17h. Château du Roi René Boulevard du Roi René Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 16:00:00

fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

À chaque vacances, une manière originale de découvrir ou redécouvrir le château, le musée … L’histoire est au rendez-vous de cette nouvelle édition des vacances du patrimoine !

Bienvenue chez le Roi, la vie de château au travers d’une visite pleines de surprises ou l’histoire du monument s’entremêle avec les contes de chevaliers, princesses, rois et dragons raconté par Poulette Sabrina ! .

Château du Roi René Boulevard du Roi René Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 01 93 contact-chateau@mairie-tarascon13.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every vacation has its own original way of discovering or rediscovering a castle or museum? History is the theme of this year’s Heritage Holidays!

L’événement À l’assaut du château ! Visite contée Bienvenue chez le Roi Tarascon a été mis à jour le 2026-07-01 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)