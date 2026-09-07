A l’aube de la Renaissance, Normandie, Anet

Informations pratiques

A l’aube de la Renaissance 19 et 20 septembre Normandie Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les inventions, les nouveautés, les découvertes, le Nouveau Monde, les écrivains, les femmes, les architectes …

Rappel de la journée dans le parc du château.

Exposition de photos et de constumes Renaissance.

Normandie 3 Rue Désiré Roussel, 28260 Anet, France Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Exposition sur cette période « A l’aube de la Renaissance »

©AMIS D’ANET