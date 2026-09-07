AGENDA · Anet
A l’aube de la Renaissance, Normandie, Anet
samedi 19 septembre 2026 · Normandie · Anet
Informations pratiques
A l’aube de la Renaissance 19 et 20 septembre Normandie Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les inventions, les nouveautés, les découvertes, le Nouveau Monde, les écrivains, les femmes, les architectes …
Rappel de la journée dans le parc du château.
Exposition de photos et de constumes Renaissance.
Normandie 3 Rue Désiré Roussel, 28260 Anet, France Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Exposition sur cette période « A l’aube de la Renaissance »
©AMIS D’ANET
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