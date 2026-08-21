À l’aube de la Rennaissance, Salle Désiré Roussel 28260 ANET, Anet

Informations pratiques

À l’aube de la Rennaissance 19 et 20 septembre Salle Désiré Roussel 28260 ANET Eure-et-Loir

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Événement ludique et culturel.

Exposition de costumes Renaissance

Salle Désiré Roussel 28260 ANET 6 rue Désiré Roussel 28260 ANET Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237642415 Salle exceptionnelle Désiré Roussel Parking à proximité.

Escalier

Evènement ludique et culturel.

©D. DEVILLARD