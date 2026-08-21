AGENDA · Anet
À l’aube de la Rennaissance, Salle Désiré Roussel 28260 ANET, Anet
samedi 19 septembre 2026 · Salle Désiré Roussel 28260 ANET · Anet
Informations pratiques
À l’aube de la Rennaissance 19 et 20 septembre Salle Désiré Roussel 28260 ANET Eure-et-Loir
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Événement ludique et culturel.
Exposition de costumes Renaissance
Salle Désiré Roussel 28260 ANET 6 rue Désiré Roussel 28260 ANET Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237642415 Salle exceptionnelle Désiré Roussel Parking à proximité.
Escalier
Evènement ludique et culturel.
©D. DEVILLARD
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