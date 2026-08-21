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À l’aube de la Rennaissance, Salle Désiré Roussel 28260 ANET, Anet

samedi 19 septembre 2026 · Salle Désiré Roussel 28260 ANET · Anet

À l’aube de la Rennaissance, Salle Désiré Roussel 28260 ANET, Anet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle Désiré Roussel 28260 ANET
Adresse
6 rue Désiré Roussel 28260 ANET
Ville
28260 Anet
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Entrée libre

À l’aube de la Rennaissance 19 et 20 septembre Salle Désiré Roussel 28260 ANET Eure-et-Loir

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Événement ludique et culturel.
Exposition de costumes Renaissance

Salle Désiré Roussel 28260 ANET 6 rue Désiré Roussel 28260 ANET Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237642415 Salle exceptionnelle Désiré Roussel Parking à proximité.
Escalier
Evènement ludique et culturel.

©D. DEVILLARD

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