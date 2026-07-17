À l’école du vivant, yvetot, Yvetot

Informations pratiques

À l’école du vivant 25 mars – 30 juin 2027 yvetot Seine-Maritime

Exposition de plein air gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-25T14:00:00+01:00 – 2027-03-25T20:00:00+01:00

Fin : 2027-06-30T09:00:00+02:00 – 2027-06-30T20:00:00+02:00

Cette exposition, portée par les photographes du Munaé, a été conçue à partir d’une série de reportages réalisés au sein du Lycée agricole et agroalimentaire d’Yvetot (Seine-Maritime).

Elle met en lumière à travers une sélection de clichés, une filière d’enseignement très peu représentée dans les fonds patrimoniaux du musée. Ce travail photographique s’inscrit par ailleurs dans l’héritage du fonds dit de la « Photothèque de l’Enfance et de l’Adolescence » (service de l’Institut pédagogique national (IPN) puis du CNDP entre 1954 et 2003), qui recueillait et mettait à disposition du public des images illustrant les multiples aspects de l’instruction en France.

Conçu comme un dispositif itinérant, cette exposition sur panneaux met en regard les représentations des élèves du lycée dans leur contexte d’apprentissage professionnel actuel et des clichés appartenant au fonds patrimonial du musée. Autour d’une thématique commune, elle dresse un panorama des lieux et des méthodes d’apprentissage, en soulignant, malgré la permanence de certaines pratiques, les évolutions majeures qui ont marqué l’enseignement agricole et professionnel.

yvetot 29 le mail Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie Avenue principale de la ville d’Yvetot

Cette exposition, portée par les photographes du Munaé, a été conçue à partir d’une série de reportages réalisés au sein du Lycée agricole et agroalimentaire d’Yvetot (Seine-Maritime).

© Lou Ringuedé / Munaé (Musée national de l’Éducation, Rouen)