Yvetot

Concert de nature

4 Rue du Manoir du Fay Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 15:00:00

fin : 2026-09-02 17:00:00

Date(s) :

2026-09-02

La rentrée des classes a sonné, mais prolongez encore un peu les vacances avec les animations nature & bricolage d’Elise. Rendez-vous au Manoir du Fay pour un atelier création d’instruments de musique avec des éléments naturels (Kazoo, Tak-Tak Cardere…). Il y en aura pour tous les âges, d’instruments tout simples à d’autres plus complexes. A la fin de l’atelier, chacun pourra participer au concert final ! .

4 Rue du Manoir du Fay Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 99 96 tourisme@yvetot-normandie.fr

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English : Concert de nature

L’événement Concert de nature Yvetot a été mis à jour le 2026-05-06 par Yvetot Normandie Tourisme