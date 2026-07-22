Informations pratiques

Yvetot

Apéro-Concert David Jacob & Guest

Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Musicien reconnu pour son parcours éclectique, David Jacob a toujours cultivé le goût des rencontres artistiques et des passerelles entre les styles musicaux. Amoureux du jazz depuis toujours, il crée aujourd’hui le David Jacob Quartet, un projet dédié aux grands standards qui ont marqué l’histoire de cette musique universelle. Pour ce concert exceptionnel à Yvetot, il s’entoure de trois musiciens de la scène normande Diana Texaud au chant, Boris Branilovic au piano et Hakim Molina à la batterie. Ensemble, ils revisitent avec sensibilité quelques-unes des plus belles pages du répertoire jazz. Entre swing, blues, ballades et improvisations, le quartet propose un voyage musical chaleureux, où la complicité des artistes se met au service de l’émotion. .

Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 15 46 saison.culturelle@yvetot.fr

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English : Apéro-Concert David Jacob & Guest

L’événement Apéro-Concert David Jacob & Guest Yvetot a été mis à jour le 2026-07-17 par Yvetot Normandie Tourisme