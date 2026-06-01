Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille Yvetot
Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille Yvetot dimanche 14 juin 2026.
Yvetot
Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille
7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-07-12 2026-08-23
Un dimanche par mois, la galerie Duchamp vous invite à une visite flash de l’exposition en cours, suivie d’un atelier. Stores Et si on peignait un jardin ? Sur un store ? On pourrait ainsi contempler son jardin la nuit ou quand le soleil tape trop fort. Un jardin d’intérieur donc, sur mesure et en peinture. .
7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr
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English : Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille
L’événement Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille Yvetot a été mis à jour le 2026-06-05 par Yvetot Normandie Tourisme
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