Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille Yvetot dimanche 14 juin 2026.

Yvetot

Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille

7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-07-12 2026-08-23

Un dimanche par mois, la galerie Duchamp vous invite à une visite flash de l’exposition en cours, suivie d’un atelier. Stores Et si on peignait un jardin ? Sur un store ? On pourrait ainsi contempler son jardin la nuit ou quand le soleil tape trop fort. Un jardin d’intérieur donc, sur mesure et en peinture. .

7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr

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English : Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille

L’événement Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille Yvetot a été mis à jour le 2026-06-05 par Yvetot Normandie Tourisme