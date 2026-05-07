Concert Daniel Guichard Rue Pierre de Coubertin Yvetot
Concert Daniel Guichard Rue Pierre de Coubertin Yvetot dimanche 13 septembre 2026.
Yvetot
Concert Daniel Guichard
Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Figure incontournable de la chanson française, Daniel Guichard a marqué plusieurs générations avec des titres devenus intemporels comme La Tendresse, Mon Vieux ou encore Le Gitan. Auteur-compositeur-interprète à la carrière riche de plus de 50 ans, il séduit par des textes sincères et une voix chaleureuse qui font de lui un artiste profondément populaire. Toujours fidèle à son public, Daniel Guichard continue de parcourir les scènes avec la même passion, proposant un concert mêlant ses plus grands succès et des moments d’émotion partagée. .
Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 97 35
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English : Concert Daniel Guichard
L’événement Concert Daniel Guichard Yvetot a été mis à jour le 2026-05-07 par Yvetot Normandie Tourisme
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