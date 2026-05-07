Concert Daniel Guichard Rue Pierre de Coubertin Yvetot

Yvetot

Concert Daniel Guichard

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Figure incontournable de la chanson française, Daniel Guichard a marqué plusieurs générations avec des titres devenus intemporels comme La Tendresse, Mon Vieux ou encore Le Gitan. Auteur-compositeur-interprète à la carrière riche de plus de 50 ans, il séduit par des textes sincères et une voix chaleureuse qui font de lui un artiste profondément populaire. Toujours fidèle à son public, Daniel Guichard continue de parcourir les scènes avec la même passion, proposant un concert mêlant ses plus grands succès et des moments d’émotion partagée. .

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 97 35

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English : Concert Daniel Guichard

L’événement Concert Daniel Guichard Yvetot a été mis à jour le 2026-05-07 par Yvetot Normandie Tourisme