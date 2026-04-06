A l’écoute de l’inaudible : découverte des chauves-souris des Tours de Merle, RDV village d’accueil des Tours de Merle, Saint-Geniez-ô-Merle

Informations pratiques

A l’écoute de l’inaudible : découverte des chauves-souris des Tours de Merle Lundi 10 août, 20h30 RDV village d’accueil des Tours de Merle Corrèze

Gratuit – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-10T20:30:00+02:00 – 2026-08-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-10T20:30:00+02:00 – 2026-08-10T22:30:00+02:00

Venez découvrir le monde extraordinaire des chauves-souris à l’occasion d’une balade commentée au sein du site des Tours de Merle

Lieu de RDV donné à l’inscription

Inscription obligatoire 06.32.44.36.17/ c.lagorsse@cen-na.org

RDV village d’accueil des Tours de Merle Saint Geniez ô Merle Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://cen-nouvelle-aquitaine.org/rendez-vous-nature/10-08-2026-a-lecoute-de-linaudible-decouverte-des-chauves-souris-des-tours-de-merle-19/ »}] [{« link »: « mailto:c.lagorsse@cen-na.org »}]

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne organisent une sortie nocturne

N. Quero