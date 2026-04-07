Saint-Geniez-ô-Merle

Les Tours de Merle Spectacle Pagaille Médiévale

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-23

Humour et action sont les maîtres mots de ce tout nouveau spectacle d’aventures qui

mène tout droit au temps des chevaliers ! Il réunit neuf comédiens, escrimeurs et

cascadeurs autour d’une farce médiévale aux combats spectaculaires et aux

situations rocambolesques ! À la fin du spectacle, les comédiens invitent les enfants

à vivre des épreuves d’adresse pour devenir chevaliers et chevaleresses des Tours

de Merle !

Avec le Cercle d’Escrime Ancienne, durée 45 min, animation comprise dans le prix d’entrée .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

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English : Les Tours de Merle Spectacle Pagaille Médiévale

L’événement Les Tours de Merle Spectacle Pagaille Médiévale Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-27 par Corrèze Tourisme