Les Tours de Merle Spectacle Pagaille Médiévale Saint-Geniez-ô-Merle
Les Tours de Merle Spectacle Pagaille Médiévale Saint-Geniez-ô-Merle jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Geniez-ô-Merle
Les Tours de Merle Spectacle Pagaille Médiévale
Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-23
Humour et action sont les maîtres mots de ce tout nouveau spectacle d’aventures qui
mène tout droit au temps des chevaliers ! Il réunit neuf comédiens, escrimeurs et
cascadeurs autour d’une farce médiévale aux combats spectaculaires et aux
situations rocambolesques ! À la fin du spectacle, les comédiens invitent les enfants
à vivre des épreuves d’adresse pour devenir chevaliers et chevaleresses des Tours
de Merle !
Avec le Cercle d’Escrime Ancienne, durée 45 min, animation comprise dans le prix d’entrée .
Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31
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English : Les Tours de Merle Spectacle Pagaille Médiévale
L’événement Les Tours de Merle Spectacle Pagaille Médiévale Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-27 par Corrèze Tourisme
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