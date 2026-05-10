Les Tours de Merle Campement Médiéval Sancte Solari Saint-Geniez-ô-Merle
Les Tours de Merle Campement Médiéval Sancte Solari Saint-Geniez-ô-Merle mercredi 19 août 2026.
Saint-Geniez-ô-Merle
Les Tours de Merle Campement Médiéval Sancte Solari
Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Plongez au cœur des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles le temps d’un week-end vivant et immersif
aux Tours de Merle avec la troupe de reconstitution de Sancte Solari
Au fil de votre déambulation sur le site, laissez-vous porter par les scènes de vie d’un
campement médiéval reconstitué. Ici, la mode et les tenues racontent un statut, les
armures et les armes évoquent l’univers militaire, tandis que les gestes d’artisans
révèlent des savoir-faire précis, de la fabrication d’un haubert en cotte de maille à
l’art délicat de la calligraphie
Entre démonstrations, rencontres et moments d’échange, les Tours de Merle
redeviennent un véritable lieu de vie où l’on découvre l’histoire comme si l’on y était !
A partir de 6 ans, animation comprise dans le billet d’entrée .
Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31
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English : Les Tours de Merle Campement Médiéval Sancte Solari
L’événement Les Tours de Merle Campement Médiéval Sancte Solari Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme
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