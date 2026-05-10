Saint-Geniez-ô-Merle

Les Tours de Merle Campement Médiéval Sancte Solari

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Plongez au cœur des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles le temps d’un week-end vivant et immersif

aux Tours de Merle avec la troupe de reconstitution de Sancte Solari

Au fil de votre déambulation sur le site, laissez-vous porter par les scènes de vie d’un

campement médiéval reconstitué. Ici, la mode et les tenues racontent un statut, les

armures et les armes évoquent l’univers militaire, tandis que les gestes d’artisans

révèlent des savoir-faire précis, de la fabrication d’un haubert en cotte de maille à

l’art délicat de la calligraphie

Entre démonstrations, rencontres et moments d’échange, les Tours de Merle

redeviennent un véritable lieu de vie où l’on découvre l’histoire comme si l’on y était !

A partir de 6 ans, animation comprise dans le billet d’entrée .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

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English : Les Tours de Merle Campement Médiéval Sancte Solari

L’événement Les Tours de Merle Campement Médiéval Sancte Solari Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme