Musique et danses médiévales aux Tour de Merle Saint-Geniez-ô-Merle
Musique et danses médiévales aux Tour de Merle Saint-Geniez-ô-Merle lundi 20 juillet 2026.
Saint-Geniez-ô-Merle
Musique et danses médiévales aux Tour de Merle
Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 11:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-17
Un voyage en musique au temps des troubadours !
Entrez dans la ronde et laissez-vous emporter par les rythmes entraînants du Moyen Âge avec la compagnie de l’Arbre-fée ! Laissez vos pas s’accorder à ceux d’autrefois, découvrez les instruments qui faisaient vibrer les fêtes médiévales, et laissez-vous emporter par la magie des rondes partagées. Une parenthèse enchantée et pleine d’énergie !
Animation incluse avec le billet d’entrée au site, durée 30 min .
Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31
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English : Musique et danses médiévales aux Tour de Merle
L’événement Musique et danses médiévales aux Tour de Merle Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme
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