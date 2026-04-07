Saint-Geniez-ô-Merle

Musique et danses médiévales aux Tour de Merle

Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 11:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-17

Un voyage en musique au temps des troubadours !

Entrez dans la ronde et laissez-vous emporter par les rythmes entraînants du Moyen Âge avec la compagnie de l’Arbre-fée ! Laissez vos pas s’accorder à ceux d’autrefois, découvrez les instruments qui faisaient vibrer les fêtes médiévales, et laissez-vous emporter par la magie des rondes partagées. Une parenthèse enchantée et pleine d’énergie !

Animation incluse avec le billet d’entrée au site, durée 30 min .

Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

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English : Musique et danses médiévales aux Tour de Merle

L’événement Musique et danses médiévales aux Tour de Merle Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme