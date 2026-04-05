La Nuit des Etoiles aux Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle
La Nuit des Etoiles aux Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Geniez-ô-Merle
La Nuit des Etoiles aux Tours de Merle
Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze
Tarif : – – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Quand le ciel s’assombrit, les Tours de Merle lèvent les yeux vers les étoiles…
Une soirée inédite et exceptionnelle pour petits et grands curieux du cosmos, entre
rêve et exploration
Débutez le voyage en début de soirée avec une visite guidée des Tours de Merle, à
la découverte de leur histoire singulière, ponctuée d’anecdotes autour du ciel étoilé
et du regard qui lui était porté au Moyen âge. Puis à la tombée de la nuit, cap sur les
hauteurs pour prolonger l’aventure avec une observation en direct du ciel, guidée par
un intervenant passionné d’Astronomade. Planètes, constellations et mystères du
cosmos se dévoilent dans un cadre naturel exceptionnel
Une parenthèse astronomique entre science et poésie, à vivre en famille ou entre
amis, au cœur d’un décor hors du temps
Et pour profiter pleinement du site avant la soiré .
Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31
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English : La Nuit des Etoiles aux Tours de Merle
L’événement La Nuit des Etoiles aux Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme
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