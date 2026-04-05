Saint-Geniez-ô-Merle

La Nuit des Etoiles aux Tours de Merle

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : – – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Quand le ciel s’assombrit, les Tours de Merle lèvent les yeux vers les étoiles…

Une soirée inédite et exceptionnelle pour petits et grands curieux du cosmos, entre

rêve et exploration

Débutez le voyage en début de soirée avec une visite guidée des Tours de Merle, à

la découverte de leur histoire singulière, ponctuée d’anecdotes autour du ciel étoilé

et du regard qui lui était porté au Moyen âge. Puis à la tombée de la nuit, cap sur les

hauteurs pour prolonger l’aventure avec une observation en direct du ciel, guidée par

un intervenant passionné d’Astronomade. Planètes, constellations et mystères du

cosmos se dévoilent dans un cadre naturel exceptionnel

Une parenthèse astronomique entre science et poésie, à vivre en famille ou entre

amis, au cœur d’un décor hors du temps

Et pour profiter pleinement du site avant la soiré .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

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English : La Nuit des Etoiles aux Tours de Merle

L’événement La Nuit des Etoiles aux Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme