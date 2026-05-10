Tours de Merle Jeu d’enquête Mais qui a tué le Seigneur de Rochedragon ? Saint-Geniez-ô-Merle
Tours de Merle Jeu d’enquête Mais qui a tué le Seigneur de Rochedragon ? Saint-Geniez-ô-Merle mardi 21 juillet 2026.
Saint-Geniez-ô-Merle
Tours de Merle Jeu d’enquête Mais qui a tué le Seigneur de Rochedragon ?
Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze
Tarif : – – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-06
Vous voilà plongés en l’an de grâce 1255. Une rumeur court entre les murs des
Tours de Merle le seigneur Adhémar de Rochedragon a été assassiné !
Notre enquêtrice de renom, au flair incomparable et à l’intuition innée, a besoin de
renfort suivez-la dans une aventure grandeur nature au cœur des Tours de Merle et
tentez de percer le mystère. Ensemble, arpentez les chemins, interrogez les
habitants et récoltez les indices… Mais attention le coupable se cache peut-être
tout près de vous !
Entre rebondissements, rencontres inattendues et secrets bien gardés, laissez-vous
porter par une soirée immersive mêlant enquête, théâtre et patrimoine
Durée : 2 h 30 environ. À partir de 10 ans sur réservation .
Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31
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L’événement Tours de Merle Jeu d’enquête Mais qui a tué le Seigneur de Rochedragon ? Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme