Tours de Merle Jeu d’enquête Mais qui a tué le Seigneur de Rochedragon ? Saint-Geniez-ô-Merle mardi 21 juillet 2026.

Saint-Geniez-ô-Merle

Tours de Merle Jeu d’enquête Mais qui a tué le Seigneur de Rochedragon ?

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04 2026-08-06

Vous voilà plongés en l’an de grâce 1255. Une rumeur court entre les murs des

Tours de Merle le seigneur Adhémar de Rochedragon a été assassiné !

Notre enquêtrice de renom, au flair incomparable et à l’intuition innée, a besoin de

renfort suivez-la dans une aventure grandeur nature au cœur des Tours de Merle et

tentez de percer le mystère. Ensemble, arpentez les chemins, interrogez les

habitants et récoltez les indices… Mais attention le coupable se cache peut-être

tout près de vous !

Entre rebondissements, rencontres inattendues et secrets bien gardés, laissez-vous

porter par une soirée immersive mêlant enquête, théâtre et patrimoine

Durée : 2 h 30 environ. À partir de 10 ans sur réservation .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

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English : Tours de Merle Jeu d’enquête Mais qui a tué le Seigneur de Rochedragon ?

L’événement Tours de Merle Jeu d’enquête Mais qui a tué le Seigneur de Rochedragon ? Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme