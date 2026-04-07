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Les Tours de Merle -Musique et danses médiévales avec l’Arbre-fée Saint-Geniez-ô-Merle

Les Tours de Merle -Musique et danses médiévales avec l’Arbre-fée Saint-Geniez-ô-Merle

Les Tours de Merle -Musique et danses médiévales avec l’Arbre-fée Saint-Geniez-ô-Merle lundi 20 juillet 2026.

Ville
19220 Saint-Geniez-ô-Merle
Département
Corrèze
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif
8 Tarif de base plein tarif

Saint-Geniez-ô-Merle

Les Tours de Merle -Musique et danses médiévales avec l’Arbre-fée

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 11:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-17

Entrez dans la ronde et laissez-vous emporter par les rythmes entraînants du Moyen
Âge avec la compagnie de l’Arbre-fée ! Laissez vos pas s’accorder à ceux
d’autrefois, découvrez les instruments qui faisaient vibrer les fêtes médiévales, et
laissez-vous emporter par la magie des rondes partagées. Une parenthèse
enchantée et pleine d’énergie !
A partir de 6 ans Compris dans le prix d’entrée, sans réservation   .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31 

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English : Les Tours de Merle -Musique et danses médiévales avec l’Arbre-fée

L’événement Les Tours de Merle -Musique et danses médiévales avec l’Arbre-fée Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme

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