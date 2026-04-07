Les Tours de Merle -Musique et danses médiévales avec l’Arbre-fée Saint-Geniez-ô-Merle
Les Tours de Merle -Musique et danses médiévales avec l’Arbre-fée Saint-Geniez-ô-Merle lundi 20 juillet 2026.
Saint-Geniez-ô-Merle
Les Tours de Merle -Musique et danses médiévales avec l’Arbre-fée
Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 11:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-17
Entrez dans la ronde et laissez-vous emporter par les rythmes entraînants du Moyen
Âge avec la compagnie de l’Arbre-fée ! Laissez vos pas s’accorder à ceux
d’autrefois, découvrez les instruments qui faisaient vibrer les fêtes médiévales, et
laissez-vous emporter par la magie des rondes partagées. Une parenthèse
enchantée et pleine d’énergie !
A partir de 6 ans Compris dans le prix d’entrée, sans réservation .
Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31
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English : Les Tours de Merle -Musique et danses médiévales avec l’Arbre-fée
L’événement Les Tours de Merle -Musique et danses médiévales avec l’Arbre-fée Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme
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