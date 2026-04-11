Saint-Dizier

A l’écoute des oiseaux des parcs urbains et des bords de Marne

Jardin de Prinvault Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Tout public

A l’occasion de la 2ème édition de NATURE EN FÊTE organisée par la ville de Saint-Dizier, le Groupe local LPO Triangle et Der vous convie à une matinée découverte des oiseaux. .

Jardin de Prinvault Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

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English :

L’événement A l’écoute des oiseaux des parcs urbains et des bords de Marne Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne