A l’écoute des oiseaux des parcs urbains et des bords de Marne Saint-Dizier
A l’écoute des oiseaux des parcs urbains et des bords de Marne Saint-Dizier samedi 25 avril 2026.
Saint-Dizier
A l’écoute des oiseaux des parcs urbains et des bords de Marne
Jardin de Prinvault Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Tout public
A l’occasion de la 2ème édition de NATURE EN FÊTE organisée par la ville de Saint-Dizier, le Groupe local LPO Triangle et Der vous convie à une matinée découverte des oiseaux. .
Jardin de Prinvault Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
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English :
L’événement A l’écoute des oiseaux des parcs urbains et des bords de Marne Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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