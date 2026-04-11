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A l’écoute des oiseaux des parcs urbains et des bords de Marne Saint-Dizier

A l’écoute des oiseaux des parcs urbains et des bords de Marne Saint-Dizier samedi 25 avril 2026.

Adresse : Jardin de Prinvault

Ville : 52100 Saint-Dizier

Département : Haute-Marne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Dizier

A l’écoute des oiseaux des parcs urbains et des bords de Marne

Jardin de Prinvault Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Tout public
A l’occasion de la 2ème édition de NATURE EN FÊTE organisée par la ville de Saint-Dizier, le Groupe local LPO Triangle et Der vous convie à une matinée découverte des oiseaux.   .

Jardin de Prinvault Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47 

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English :

L’événement A l’écoute des oiseaux des parcs urbains et des bords de Marne Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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