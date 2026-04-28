À l’Est de la plage Bairon et ses environs
À l’Est de la plage Bairon et ses environs samedi 29 août 2026.
Bairon et ses environs
À l’Est de la plage
Bairon et ses environs Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
À l’EST de la plage propose une soirée artistique sous le signe de la bonne humeur… c’est parti pour un véritable plongeon culturel !Programme à venir venez profiter tous ensemble du cadre offert par le Lac de Bairon ! Tout public gratuit Buvette sur placeOrg. BRONCA
.
Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est orga.bronca@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
À l?EST de la plage offers a fun-filled artistic evening… let’s go for a real cultural plunge! Program to come come and enjoy together the setting offered by the Lac de Bairon! Open to all free of charge Refreshment bar on siteOrg BRONCA
L’événement À l’Est de la plage Bairon et ses environs a été mis à jour le 2026-04-28 par Ardennes Tourisme
À voir aussi à Bairon et ses environs (Ardennes)
- La Grande Traversée de l’Argonne Triathlon Bairon et ses environs 14 mai 2026
- Que du bonheur dans vos capteurs Bairon et ses environs 5 juin 2026
- Balade Sonore Bairon et ses environs 3 juillet 2026
- Ciné plein-air dans les Ardennes Courts sur le lac ! #1 Bairon et ses environs 18 juillet 2026
- Sortie nature le Vieil-étang de Bairon Bairon et ses environs 29 juillet 2026