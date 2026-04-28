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À l’Est de la plage Bairon et ses environs

À l’Est de la plage Bairon et ses environs samedi 29 août 2026.

Ville : 08390 Bairon et ses environs

Département : Ardennes

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Bairon et ses environs

À l’Est de la plage

Bairon et ses environs Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

À l’EST de la plage propose une soirée artistique sous le signe de la bonne humeur… c’est parti pour un véritable plongeon culturel !Programme à venir venez profiter tous ensemble du cadre offert par le Lac de Bairon ! Tout public gratuit Buvette sur placeOrg. BRONCA
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Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est   orga.bronca@gmail.com

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English :

À l?EST de la plage offers a fun-filled artistic evening… let’s go for a real cultural plunge! Program to come come and enjoy together the setting offered by the Lac de Bairon! Open to all free of charge Refreshment bar on siteOrg BRONCA

L’événement À l’Est de la plage Bairon et ses environs a été mis à jour le 2026-04-28 par Ardennes Tourisme

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